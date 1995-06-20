Полонянкин Сергей Ильич
Место рожденияд. Елькино Сарапульского района Удмуртской Республики
Дата рождения22.09.1929
Дата смерти20.06.1995
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1929
д. Елькино Сарапульского района Удмуртской Республики
Рождение ребёнка
17.11.1958
Дочь: Гребенщикова Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Сергеева Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Субботина Анна Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аверькова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Сергеева Валентина Александровна
Смерть
20.06.1995