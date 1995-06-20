Полонянкин Сергей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкин Сергей Ильич

Место рождения

д. Елькино Сарапульского района Удмуртской Республики

Дата рождения

22.09.1929

Дата смерти

20.06.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1929

Отец: Полонянкин Илья Петрович

Мать: Карманова Татьяна Игнатьевна

д. Елькино Сарапульского района Удмуртской Республики
Рождение ребёнка
17.11.1958

Дочь: Гребенщикова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Сергеева Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Анна Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аверькова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Сергеева Валентина Александровна

Смерть
20.06.1995