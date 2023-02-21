Феодора Несторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиМежду 1766 и 1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1736
Сын: Василий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1766 и 1781