Феодора Несторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодора Несторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Между 1766 и 1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1701 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Василий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1766 и 1781
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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