Тараканова (Назаренко) Мария Власьевна
Место рожденияУкраина
Дата рождения10.10.1924
Дата смерти03.03.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
08.04.1951
Сын: Тараканов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Тараканов Николай Григорьевич
село Ясенок, Ясенецкий сельсовет, Фатежский район, Курская область
Смерть
03.03.2008
село Ясенок, Ясенецкий сельсовет, Фатежский район, Курская область