Тараканова (Назаренко) Мария Власьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканова (Назаренко) Мария Власьевна

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Место рождения

Украина

Дата рождения

10.10.1924

Дата смерти

03.03.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
08.04.1951

Сын: Тараканов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Тараканов Николай Григорьевич

село Ясенок, Ясенецкий сельсовет, Фатежский район, Курская область
Смерть
03.03.2008
село Ясенок, Ясенецкий сельсовет, Фатежский район, Курская область
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