Колесников Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.2006

Сын: Колесников Степан Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.05.2011

Сын: Колесников Даниил Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.05.2011

Сын: Колесников Даниил Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.03.2018

Дочь: Колесникова Ева Сергеевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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