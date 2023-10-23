Колесников Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.2006
Сын: Колесников Степан Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.05.2011
Сын: Колесников Даниил Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.05.2011
Сын: Колесников Даниил Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.03.2018
Дочь: Колесникова Ева Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности