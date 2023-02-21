Попова (Брюзгина) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Брюзгина) Клавдия Михайловна

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Место рождения

Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1888

Дата смерти

28.08.1942

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Брюзгин Михаил Иосифович

Мать: Брюзгина Татьяна Михайловна

Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
14.04.1908 ст.

Дочь: Докучаева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Попов Николай Михайлович

Царицын Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Николай Михайлович

Смерть
28.08.1942
Сталинград
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