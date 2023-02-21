Попова (Брюзгина) Клавдия Михайловна
Место рожденияПосад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Дата рождения1888
Дата смерти28.08.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
14.04.1908 ст.
Дочь: Докучаева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Попов Николай Михайлович
Царицын Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.1942
Сталинград