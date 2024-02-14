Краснов Сафиулла
Место рожденияс.Б.Рыбушкино
Дата рождения1908
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Краснов Садек
Мать: Амина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ряхимя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Краснова) Найля
Мать ребёнка: Краснова Ряхимэ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Краснова) Назимэ
Мать ребёнка: Краснова Ряхимэ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Краснова Ряхимэ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Краснова Ряхимэ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Краснова Ряхимэ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснов Рашид
Мать ребёнка: (Сулейманова) Сания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснов Рифат
Мать ребёнка: (Сулейманова) Сания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Сулейманова) Сания
Рождение ребёнка
19.04.1958
Сын: Краснов Тагир Сафиуллович
Мать ребёнка: (Сулейманова) Сания
Рождение ребёнка
19.04.1958
Рождение ребёнка
31.10.1961
Рождение ребёнка
07.09.1963
Смерть
1984