Краснов Сафиулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Сафиулла

Место рождения

с.Б.Рыбушкино

Дата рождения

1908

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Краснов Садек

Мать: Амина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ряхимя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Краснова) Найля

Мать ребёнка: Краснова Ряхимэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Краснова) Назимэ

Мать ребёнка: Краснова Ряхимэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснова Ряхимэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснова Ряхимэ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Ряхимэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Рашид

Мать ребёнка: (Сулейманова) Сания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сулейманова) Сания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Рифат

Мать ребёнка: (Сулейманова) Сания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сулейманова) Сания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сулейманова) Сания

Рождение ребёнка
19.04.1958

Сын: Краснов Тагир Сафиуллович

Мать ребёнка: (Сулейманова) Сания

Рождение ребёнка
19.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сулейманова) Сания

Рождение ребёнка
31.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сулейманова) Сания

Рождение ребёнка
07.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сулейманова) Сания

Смерть
1984

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