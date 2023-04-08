Вартазарян Егиазарян Офик Аванесовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вартазарян Егиазарян Офик Аванесовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вартазарян Аванес Бадалович

Мать: Вартазарян Гаспарян Шушаник Согомоновна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Егиазарян Альберт Бабкенович

Отец ребёнка: Егиазарян Бабкен

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Егиазарян Арусяк Бабкеновна

Отец ребёнка: Егиазарян Бабкен

Рождение ребёнка
14.07.1960

Сын: Егиазарян Вачаган Бабкенович

Отец ребёнка: Егиазарян Бабкен

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Егиазарян Алварт Бабкеновна

Отец ребёнка: Егиазарян Бабкен

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Егиазарян Вартуш Бабкеновна

Отец ребёнка: Егиазарян Бабкен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егиазарян Бабкен

Смерть
Неизвестно