Вартазарян Егиазарян Офик Аванесовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Сын: Егиазарян Альберт Бабкенович
Отец ребёнка: Егиазарян Бабкен
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Егиазарян Арусяк Бабкеновна
Отец ребёнка: Егиазарян Бабкен
Рождение ребёнка
14.07.1960
Сын: Егиазарян Вачаган Бабкенович
Отец ребёнка: Егиазарян Бабкен
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Егиазарян Алварт Бабкеновна
Отец ребёнка: Егиазарян Бабкен
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Егиазарян Вартуш Бабкеновна
Отец ребёнка: Егиазарян Бабкен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егиазарян Бабкен
Смерть
Неизвестно