Анна Минина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806 ст.
Дата смертиДо 1854 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1850 ст.
Муж: Илья Ефимов
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1854 ст.