Анна Минина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Минина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806 ст.

Дата смерти

До 1854 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1850 ст.

Муж: Илья Ефимов

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
До 1854 ст.
Горки, Рузский, Московская область
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