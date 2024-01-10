Сиразов Камалетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиразов Камалетдин

Место рождения

д.Бик-Утеево Буинского района ТАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Бик-Утеево Буинского района ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиразов Саетгарай

Мать ребёнка: Махинур

д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиразова Фатыйма

Мать ребёнка: Махинур

д.Бик-Утеево Буинского р-на
Смерть
Неизвестно
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