Сиразов Камалетдин
Место рожденияд.Бик-Утеево Буинского района ТАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Бик-Утеево Буинского района ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиразов Саетгарай
Мать ребёнка: Махинур
д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиразова Фатыйма
Мать ребёнка: Махинур
д.Бик-Утеево Буинского р-на
Смерть
Неизвестно