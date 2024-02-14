Акбулатова (Кадиева) Рабия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акбулатова (Кадиева) Рабия

Место рождения

д. Актуково Нижегородской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кадиев Сайфетдин

Мать: Мэфтюха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акбулатов Кадер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акбулатов Кадер

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акбулатов Кадер

Рождение ребёнка
16.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акбулатов Кадер

Смерть
Неизвестно

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