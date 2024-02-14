Акбулатова (Кадиева) Рабия
Место рожденияд. Актуково Нижегородской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кадиев Сайфетдин
Мать: Мэфтюха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акбулатов Кадер
Рождение ребёнка
16.11.1939
Смерть
Неизвестно