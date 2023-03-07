Заикин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.11.1880
Дата смерти22.11.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1928
Кишенев
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
22.11.1948
Кишенев, Молдавия