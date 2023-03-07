Заикин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заикин Иван Михайлович

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Место рождения

Верхнее Талызино, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.11.1880

Дата смерти

22.11.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнее Талызино, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1928
Кишенев
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
22.11.1948
Кишенев, Молдавия
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