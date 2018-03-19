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Замесин Матвей Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.2018

Пол

Мужской

Отец

2004 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
19.03.2018

Отец: Замесин Никита Вячеславович

Мать: не указана