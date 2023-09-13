Воловик Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воловик Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1945 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1966

Отец: не указан

Мать: Болотина Светлана Михайловна

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