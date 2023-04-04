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Резанцова Татьяна Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Федосия Алексеева

Отец ребёнка: Резанцов Алексей Степанов

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Агафья Алексеева

Отец ребёнка: Резанцов Алексей Степанов

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Акилина Алексеева

Отец ребёнка: Резанцов Алексей Степанов

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Резанцов Семен Алексеев

Отец ребёнка: Резанцов Алексей Степанов

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резанцов Алексей Степанов

Смерть
Неизвестно