Резанцова Татьяна Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Федосия Алексеева
Отец ребёнка: Резанцов Алексей Степанов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Агафья Алексеева
Отец ребёнка: Резанцов Алексей Степанов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Акилина Алексеева
Отец ребёнка: Резанцов Алексей Степанов
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Резанцов Алексей Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно