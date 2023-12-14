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Воробьев Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1930

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1930

Отец: Воробьев Алексей Васильевич

Мать: Пономарева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
23.02.1960

Сын: Воробьев Сергей Викторович

Мать ребёнка: Новикова Нина Федоровна

Рождение ребёнка
26.06.1972

Сын: Воробьев Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Новикова Нина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Нина Федоровна

Смерть
2021
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