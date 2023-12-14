Воробьев Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1930
Дата смерти2021
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1930
Рождение ребёнка
23.02.1960
Сын: Воробьев Сергей Викторович
Мать ребёнка: Новикова Нина Федоровна
Рождение ребёнка
26.06.1972
Сын: Воробьев Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Новикова Нина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Нина Федоровна
Смерть
2021