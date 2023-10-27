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Баев Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1922

Дата смерти

31.05.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1922

Отец: Баев Василий Феофанович

Мать: Баева Авдотья Артемьявна

Бракосочетание
21.02.1945

Жена: Баева Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
02.01.1961

Сын: Баев Михаил Павлович

Мать ребёнка: Баева Екатерина Алексеевна

дер Екатерининское Тонкинского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баев Михаил Павлович

Мать ребёнка: Баева Екатерина Алексеевна

Смерть
31.05.1993
Селезни, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Умер от воспаления легких. Во время болезни осколки от ранений во время ВОВ стали проникать в легкие и разрушать ткани
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