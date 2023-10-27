Баев Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1922
Дата смерти31.05.1993
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1922
Отец: Баев Василий Феофанович
Мать: Баева Авдотья Артемьявна
Бракосочетание
21.02.1945
Рождение ребёнка
02.01.1961
Сын: Баев Михаил Павлович
Мать ребёнка: Баева Екатерина Алексеевна
дер Екатерининское Тонкинского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баев Михаил Павлович
Мать ребёнка: Баева Екатерина Алексеевна
Смерть
31.05.1993
Селезни, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Умер от воспаления легких. Во время болезни осколки от ранений во время ВОВ стали проникать в легкие и разрушать ткани