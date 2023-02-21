Чегодаева ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: ?
Отец ребёнка: Чегодаев Семён
Рождение ребёнка
1886
Сын: Чегодаев ?
Отец ребёнка: Чегодаев Семён
Рождение ребёнка
1888
Сын: Чегодаев ?
Отец ребёнка: Чегодаев Семён
Рождение ребёнка
1899
Дочь: ?
Отец ребёнка: Чегодаев Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чегодаев Семён
Смерть
Неизвестно