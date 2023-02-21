Чегодаева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: ?

Отец ребёнка: Чегодаев Семён

Рождение ребёнка
1886

Сын: Чегодаев ?

Отец ребёнка: Чегодаев Семён

Рождение ребёнка
1888

Сын: Чегодаев ?

Отец ребёнка: Чегодаев Семён

Рождение ребёнка
1899

Дочь: ?

Отец ребёнка: Чегодаев Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чегодаев Семён

Смерть
Неизвестно
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