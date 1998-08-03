Шнитке Альфред Гарриевич
Место рождения
Дата рождения24.11.1934
Дата смерти03.08.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1934 по 1946
Место жительства
С 1946 по 1948
Вена, Австрия
Место жительства
С 1948 по 1990
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1990 по 1998
Гамбург, Германия
Смерть
03.08.1998
Гамбург, Германия