Шнитке Альфред Гарриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШнитке Альфред Гарриевич

Шнитке Альфред Гарриевич

avatar

Место рождения

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

24.11.1934

Дата смерти

03.08.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1934 по 1946
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1946 по 1948
Вена, Австрия
Место жительства
С 1948 по 1990
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1990 по 1998
Гамбург, Германия
Смерть
03.08.1998
Гамбург, Германия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close