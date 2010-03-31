Савченко (Лаврова) Валентина Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1929
Дата смерти31.03.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1953
Сын: Савченко Сергей Александрович
Отец ребёнка: Савченко Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савченко Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.03.2010