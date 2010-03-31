Савченко (Лаврова) Валентина Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко (Лаврова) Валентина Гурьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1929

Дата смерти

31.03.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1953

Сын: Савченко Сергей Александрович

Отец ребёнка: Савченко Александр Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савченко Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савченко Александр Иванович

Смерть
31.03.2010
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