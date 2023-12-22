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Безгодова Татьяна Антонова

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Вычислено 12.01.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1849 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 12.01.1889

Отец: Безгодов Антон Михайлов

Мать: Безгодкова Хиония Панфилова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Р10. 12 (15) января. Татьяна Д.Ожогиной кр. Антон Михайлов Безгодов и зже Хиония Панфилова, оба православные. В: с.Камышевского кр. Михаил Васильев и кр.жена Александра Емельянова Сумароковы. ГАКО (Ку... Показать все
Восприемник
28.10.1902
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.1452 МК Камышевское 1902 Лл. 18 об. – 19 Р39. 06 (10) июля. Евдокия Д.Ожогиной уволенный в запас армии ефрейтор Андрей Михайлов Безгодов и зже Параскева Космина, оба православные.... Показать все
Смерть
Неизвестно
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