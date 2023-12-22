Безгодова Татьяна Антонова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 12.01.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 12.01.1889
Р10. 12 (15) января. Татьяна Д.Ожогиной кр. Антон Михайлов Безгодов и зже Хиония Панфилова, оба православные. В: с.Камышевского кр. Михаил Васильев и кр.жена Александра Емельянова Сумароковы. ГАКО (Ку... Показать все
Восприемник
28.10.1902
ГАКО (Курган). 235.3.1452 МК Камышевское 1902 Лл. 18 об. – 19 Р39. 06 (10) июля. Евдокия Д.Ожогиной уволенный в запас армии ефрейтор Андрей Михайлов Безгодов и зже Параскева Космина, оба православные.... Показать все
Смерть
Неизвестно