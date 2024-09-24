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Скороходов Иван Евгениев

Место рождения

Котельниково, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

Около 1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.

Отец: Скороходов Евгений

Мать: не указана

Котельниково, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова Александра Викторова

Котельниково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.

Дочь: Черкасова (Скороходова) Мария Иванова

Мать ребёнка: Скороходова Александра Викторова

Котельниково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1910 ст.

Дочь: Скороходова София Ивановна

Мать ребёнка: Скороходова Александра Викторова

Котельниково, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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