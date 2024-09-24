Скороходов Иван Евгениев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.
Отец: Скороходов Евгений
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.
Дочь: Черкасова (Скороходова) Мария Иванова
Мать ребёнка: Скороходова Александра Викторова
Рождение ребёнка
Около 1910 ст.
Дочь: Скороходова София Ивановна
Мать ребёнка: Скороходова Александра Викторова
Смерть
Неизвестно