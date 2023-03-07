Мальгин Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения08.06.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1961
Бракосочетание
24.07.1982
Рождение ребёнка
15.05.1983
Сын: Мальгин Антон Александрович
Мать ребёнка: Мальгина Марина Васильевна
Рождение ребёнка
19.04.1990
Дочь: Курьянова Антонина Александровна
Мать ребёнка: Мальгина Марина Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
предприниматель
Место жительства
Неизвестно