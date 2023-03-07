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Мальгин Александр Александрович

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Место рождения

Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1961

Отец: Мальгин Александр Константинович

Мать: Мальгина Нина Кондратьевна

Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.07.1982

Жена: Мальгина Марина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.05.1983

Сын: Мальгин Антон Александрович

Мать ребёнка: Мальгина Марина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.04.1990

Дочь: Курьянова Антонина Александровна

Мать ребёнка: Мальгина Марина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
предприниматель
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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