Спиридонов Илья Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов Илья Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Туприна Федора Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Николай Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Александр Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Андрей Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова Надежда Ильичевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Сергей Ильич

Мать ребёнка: не указана

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