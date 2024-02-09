Клюшников Трофим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
1917
Казинка, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Список домохозяев села Казинского Ставропольского уезда Ставропольской губернии за 1917 год. Фонд № 80. Опись № 2. Дело № 36.
Смерть
Неизвестно