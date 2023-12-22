Гончарова (Назарова) Клавдия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Назарова) Клавдия Федоровна

Место рождения

Солонка, Нехаевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

18.12.1906 ст.

Дата смерти

15.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1906 ст.

Отец: Назаров Федор Павлович

Мать: Назарова Александра Владимировна

Солонка, Нехаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
04.07.1948

Дочь: Колесник Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Гончаров Василий Георгиевич

Татищево, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Василий Георгиевич

Смерть
15.11.1989
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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