Гончарова (Назарова) Клавдия Федоровна
Место рождения
Дата рождения18.12.1906 ст.
Дата смерти15.11.1989
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1906 ст.
Рождение ребёнка
04.07.1948
Дочь: Колесник Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Гончаров Василий Георгиевич
Татищево, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1989
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область