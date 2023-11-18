Аксёнов Егор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнов Егор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксёнов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1934

Сын: Аксёнов Николай Егорович

Мать ребёнка: Аксёнова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Аксёнова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солдатова Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Аксёнова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круглова Мария Егоровна

Мать ребёнка: Аксёнова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Алексей Егорович

Мать ребёнка: Аксёнова Анастасия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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