Аксёнов Егор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксёнов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1934
Мать ребёнка: Аксёнова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Валентина Егоровна
Мать ребёнка: Аксёнова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солдатова Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Аксёнова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круглова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Аксёнова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Аксёнова Анастасия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно