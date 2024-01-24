Тарасова (Лушина) Людмила Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.01.1969
Дочь: Бобачева Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: Тарасов Леонид Михайлович
Голицыно, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.05.1975
Дочь: Тарасова Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Тарасов Леонид Михайлович