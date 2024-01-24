Тарасова (Лушина) Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасова (Лушина) Людмила Павловна

Тарасова (Лушина) Людмила Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1969

Дочь: Бобачева Ольга Леонидовна

Отец ребёнка: Тарасов Леонид Михайлович

Голицыно, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.05.1975

Дочь: Тарасова Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Тарасов Леонид Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close