Черцова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1910
Дочь: Личенко Просковья Федоровна
Отец ребёнка: Черцов Федор Семионович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шевченко Анна Федоровна
Отец ребёнка: Черцов Федор Семионович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Черцова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Черцов Федор Семионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно