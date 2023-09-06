Черцова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черцова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1910

Дочь: Личенко Просковья Федоровна

Отец ребёнка: Черцов Федор Семионович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шевченко Анна Федоровна

Отец ребёнка: Черцов Федор Семионович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Черцова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Черцов Федор Семионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черцов Федор Семионович

Смерть
Неизвестно
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