Израйлев Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1912
Дочь: Левитина Софья Абрамовна
Мать ребёнка: Израилева Раиса
г.Мысовск(Бабушкин) ,Бурятия
Отец-Абрам Яковлевич-крестьянин Кабанской волости.Мать-Рая
Рождение ребёнка
1923
Сын: Израилев Михаил
Мать ребёнка: Израилева Раиса
Рождение ребёнка
1925
Сын: Израилев Самуил
Мать ребёнка: Израилева Раиса
Брянская обл., г. Поген
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Израилев Яков
Мать ребёнка: Израилева Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бася
Мать ребёнка: Израилева Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голда
Мать ребёнка: Израилева Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альперт Дина
Мать ребёнка: Израилева Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Израилева Раиса