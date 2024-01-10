Израйлев Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Израйлев Абрам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1912

Дочь: Левитина Софья Абрамовна

Мать ребёнка: Израилева Раиса

г.Мысовск(Бабушкин) ,Бурятия
Отец-Абрам Яковлевич-крестьянин Кабанской волости.Мать-Рая
Рождение ребёнка
1923

Сын: Израилев Михаил

Мать ребёнка: Израилева Раиса

Рождение ребёнка
1925

Сын: Израилев Самуил

Мать ребёнка: Израилева Раиса

Брянская обл., г. Поген
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Израилев Яков

Мать ребёнка: Израилева Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бася

Мать ребёнка: Израилева Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голда

Мать ребёнка: Израилева Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альперт Дина

Мать ребёнка: Израилева Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Израилева Раиса

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