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Погонщикова Евгения Михайловна

Место рождения

Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Погонщиков Михаил Евгеньевич

Мать: Погонщикова Авдотья Гавриловна

Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
Воспреемница Погонщикова Евдокия Евсигнеева. Источн.:МК Покровской Надпорожской ц. Белозерского у.Новгородской губ.,гос.арх. Вологодской обл. Ф.496 Оп.50,Д.115 на 369 л. за 1911-1917 г.
Смерть
Неизвестно
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