Погонщикова Евгения Михайловна
Место рожденияНовгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
Воспреемница Погонщикова Евдокия Евсигнеева. Источн.:МК Покровской Надпорожской ц. Белозерского у.Новгородской губ.,гос.арх. Вологодской обл. Ф.496 Оп.50,Д.115 на 369 л. за 1911-1917 г.
Смерть
Неизвестно