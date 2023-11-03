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Красноперов Ларион Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1801

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Степаненко Анастасия Ларионова

Мать ребёнка: Красноперова Акулина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Красноперов Федор Ларионов

Мать ребёнка: Красноперова Акулина Петрова

Рождение ребёнка
01.01.1777

Дочь: Татьяна Ларионова

Мать ребёнка: Красноперова Акулина Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суслова Матрона Ларионова

Мать ребёнка: Красноперова Акулина Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красноперова Акулина Петрова

Смерть
После 1801
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