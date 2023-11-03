Красноперов Ларион Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Степаненко Анастасия Ларионова
Мать ребёнка: Красноперова Акулина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Красноперов Федор Ларионов
Мать ребёнка: Красноперова Акулина Петрова
Рождение ребёнка
01.01.1777
Дочь: Татьяна Ларионова
Мать ребёнка: Красноперова Акулина Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суслова Матрона Ларионова
Мать ребёнка: Красноперова Акулина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1801