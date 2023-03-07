Макаренко Валентина Егоровна
Место рождения
Дата рождения21.09.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.09.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Точно проживала в с.Будагово, п.Речушкп, п.Улькан Иркутской области. В семье Макаренко было 13 детей, двое (двойняшки ) умерли в младенчестве.
Рождение ребёнка
01.05.1954
Дочь: Чернышова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Чернышов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно