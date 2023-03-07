Макаренко Валентина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаренко Валентина Егоровна

Макаренко Валентина Егоровна

avatar

Место рождения

Будагово, Тулунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

21.09.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1930 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Будагово, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Точно проживала в с.Будагово, п.Речушкп, п.Улькан Иркутской области. В семье Макаренко было 13 детей, двое (двойняшки ) умерли в младенчестве.
Рождение ребёнка
01.05.1954

Дочь: Чернышова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Чернышов Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышов Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close