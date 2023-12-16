Гулюгин Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1978
Дочь: Салькова Светлана Валерьевна
Мать ребёнка: Гулюгина Татьяна Игоревна
Рождение ребёнка
22.06.1983
Сын: Гулюгин Алексей Валерьевич
Мать ребёнка: Гулюгина Татьяна Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно