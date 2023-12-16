Гулюгин Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулюгин Валерий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1978

Дочь: Салькова Светлана Валерьевна

Мать ребёнка: Гулюгина Татьяна Игоревна

Рождение ребёнка
22.06.1983

Сын: Гулюгин Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: Гулюгина Татьяна Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулюгина Татьяна Игоревна

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