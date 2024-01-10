Этингов(Этинген) Песя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Этингов Александр (Шендер)
п.Баргузин,Бурят-Монгольская АССР.
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Этингов Александр (Шендер)
п.Баргузин,Бурят-Монгольская АССР.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Этингов Александр (Шендер)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
п.Баргузин,Бурят-Монгольская АССР.