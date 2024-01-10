Этингов(Этинген) Песя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Этингов(Этинген) Песя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

1852 г.р.
1853 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Этингов Соломон (Шломо)

Отец ребёнка: Этингов Александр (Шендер)

п.Баргузин,Бурят-Монгольская АССР.
Рождение ребёнка
1853

Сын: Этингов Лейб (Леонтий)

Отец ребёнка: Этингов Александр (Шендер)

п.Баргузин,Бурят-Монгольская АССР.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Этингов Александр (Шендер)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Этингов Александр (Шендер)

Смерть
Неизвестно
п.Баргузин,Бурят-Монгольская АССР.
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