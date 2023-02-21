Астахова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Сапрыкина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Астахов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астахов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Астахов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астахов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Астахов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панфилова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Астахов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Братских Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Астахов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Астахов Василий
Смерть
Неизвестно