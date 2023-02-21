Астахова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астахова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Сапрыкина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Астахов Василий

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астахов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Астахов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астахов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Астахов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панфилова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Астахов Василий

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Братских Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Астахов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Астахов Василий

Смерть
Неизвестно
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