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Бахтуров Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1825

Дата смерти

19.03.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1825

Отец: Алексей Никифорович

Мать: Мария Васильевна

Крещение
25.12.1825
Рождение ребёнка
10.10.1855

Сын: Бахтуров Илларион Васильевич

Мать ребёнка: Бахтурова Парасковья Киприановна

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.03.1864

Сын: Бахтуров Николай Васильевич

Мать ребёнка: Бахтурова Парасковья Киприановна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Афанасия Васильевна

Мать ребёнка: Бахтурова Парасковья Киприановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Бахтурова Парасковья Киприановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахтурова Парасковья Киприановна

Смерть
19.03.1908
Похороны
21.03.1908