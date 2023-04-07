Бахтуров Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1825
Дата смерти19.03.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1825
Отец: Алексей Никифорович
Мать: Мария Васильевна
Крещение
25.12.1825
Рождение ребёнка
10.10.1855
Сын: Бахтуров Илларион Васильевич
Мать ребёнка: Бахтурова Парасковья Киприановна
Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.03.1864
Сын: Бахтуров Николай Васильевич
Мать ребёнка: Бахтурова Парасковья Киприановна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Афанасия Васильевна
Мать ребёнка: Бахтурова Парасковья Киприановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Бахтурова Парасковья Киприановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.1908
Похороны
21.03.1908