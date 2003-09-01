Портнягина (Бессонова) Лариса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портнягина (Бессонова) Лариса Александровна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

06.07.1958

Дата смерти

01.09.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

1932 г.р.

Муж

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1958

Отец: Бессонов Александр

Мать: Гладкова Мария Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Портнягин Сергей Николаевич

Стрежевой, город Стрежевой, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портнягин Сергей Николаевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Познакомились в Сузуне. Когда поженились, поехали в г. Стрижевой. Там же развелись. Лариса с дочерью Олей переехали в Сузун. В 1997 г. Лариса с Сергеем снова сошлись в г. Томске.
Смерть
01.09.2003
Томск, город Томск, Томская область
Похоронена в р. п. Сузун
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