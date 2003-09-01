Портнягина (Бессонова) Лариса Александровна
Место рождения
Дата рождения06.07.1958
Дата смерти01.09.2003
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1958
Отец: Бессонов Александр
Рождение ребёнка
01.07.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Портнягин Сергей Николаевич
Стрежевой, город Стрежевой, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Познакомились в Сузуне. Когда поженились, поехали в г. Стрижевой. Там же развелись. Лариса с дочерью Олей переехали в Сузун. В 1997 г. Лариса с Сергеем снова сошлись в г. Томске.
Смерть
01.09.2003
Томск, город Томск, Томская область
Похоронена в р. п. Сузун