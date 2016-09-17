Гурова (Шеина) Лидия Федоровна
Место рождения
Дата рождения14.11.1938
Дата смерти17.09.2016
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1938
Отец: Шеин Федор Иванович
Мать: Шеина Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
01.01.1956
Отец ребёнка: Гуров Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
03.02.1960
Отец ребёнка: Гуров Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
11.11.1969
Сын: Гуров Федор Иванович
Отец ребёнка: Гуров Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
05.10.1972
Отец ребёнка: Гуров Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуров Павел
Отец ребёнка: Гуров Иван Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.2016
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область