Гурова (Шеина) Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурова (Шеина) Лидия Федоровна

Место рождения

Атаманская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

14.11.1938

Дата смерти

17.09.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1938

Отец: Шеин Федор Иванович

Мать: Шеина Евдокия Сергеевна

Атаманская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.01.1956

Сын: Гуров Валерий Иванович

Отец ребёнка: Гуров Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
03.02.1960

Сын: Гуров Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Гуров Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
11.11.1969

Сын: Гуров Федор Иванович

Отец ребёнка: Гуров Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
05.10.1972

Сын: Гуров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Гуров Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуров Павел

Отец ребёнка: Гуров Иван Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуров Иван Лукьянович

Смерть
17.09.2016
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
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