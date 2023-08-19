Тышлек Иван Дмитриевич-мл.
Место рождения
Дата рождения22.05.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1916
Отец: Тышлек Дмитрий Евдокимович
Мать: Тышлек Мария Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1916г.лист-18,зап.-42,ГАДО- Ф - 426-1-14
Крещение
23.05.1916
Николаевская церковь, м/к-1916г.лист-9,зап.-25,ГАДО - Ф-426-1-14. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Николай Георгиевич и Александра Феоыановна Тохьамыш
Смерть
Неизвестно