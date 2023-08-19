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Тышлек Иван Дмитриевич-мл.

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

22.05.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1916

Отец: Тышлек Дмитрий Евдокимович

Мать: Тышлек Мария Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1916г.лист-18,зап.-42,ГАДО- Ф - 426-1-14
Крещение
23.05.1916
Николаевская церковь, м/к-1916г.лист-9,зап.-25,ГАДО - Ф-426-1-14. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Николай Георгиевич и Александра Феоыановна Тохьамыш
Смерть
Неизвестно