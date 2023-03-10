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Мышкин Леонтий
Мышкин Леонтий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1776
Дата смерти
До 1788
Пол
Мужской
Отец
Мышкин Евфимий
1758 г.р.
Мать
Ксения Алексеевна
1756 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец:
Мышкин Евфимий
Мать:
Ксения Алексеевна
Смерть
До 1788
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