Мышкин Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышкин Леонтий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

До 1788

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Мышкин Евфимий

Мать: Ксения Алексеевна

Смерть
До 1788
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