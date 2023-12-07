Лукерья Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Парамон Сафронович
Отец ребёнка: Сафрон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алена Сафроновна
Отец ребёнка: Сафрон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Сафроновна
Отец ребёнка: Сафрон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафрон Иванович
Смерть
Неизвестно