Лукерья Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Парамон Сафронович

Отец ребёнка: Сафрон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алена Сафроновна

Отец ребёнка: Сафрон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Сафроновна

Отец ребёнка: Сафрон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафрон Иванович

Смерть
Неизвестно
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