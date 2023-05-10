Прокофьева (Корнилова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева (Корнилова) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1955

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1955

Отец: Корнилов Михаил Петрович

Мать: Атанова Раиса Александровна