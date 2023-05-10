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Прокофьева (Корнилова) Татьяна Михайловна
Прокофьева (Корнилова) Татьяна Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.05.1955
Пол
Женский
Отец
Корнилов Михаил Петрович
Мать
Атанова Раиса Александровна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
16.05.1955
Отец:
Корнилов Михаил Петрович
Мать:
Атанова Раиса Александровна
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