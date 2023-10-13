Любенко (Щетинина) Татьяна Викторовна
Место рожденияг.Петропавловск, северо-Казахстанская область
Дата рождения02.08.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1984
г.Петропавловск, северо-Казахстанская область
Бракосочетание
28.03.2014
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.06.2014
Отец ребёнка: Любенко Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
31.05.2016
Дочь: Любенко Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Любенко Алексей Евгеньевич