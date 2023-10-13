Любенко (Щетинина) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любенко (Щетинина) Татьяна Викторовна

Место рождения

г.Петропавловск, северо-Казахстанская область

Дата рождения

02.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1984

Отец: Щетинин Виктор Васильевич

Мать: Сапожникова Людмила Витальевна

г.Петропавловск, северо-Казахстанская область
Бракосочетание
28.03.2014

Муж: Любенко Алексей Евгеньевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.06.2014

Сын: Любенко Артём Алексеевич

Отец ребёнка: Любенко Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
31.05.2016

Дочь: Любенко Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Любенко Алексей Евгеньевич

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