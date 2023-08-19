Антон (Антоний) Ефимович
Место рождения
Дата рождения1821 ст.
Дата смерти19.11.1893 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1821 ст.
Отец: Ефим
Мать: не указана
рождение указано в акте смерти и в ревизской сказке цгиа ф.19 о.112 д.1431 (1862)
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Вера Антоновна
Мать ребёнка: Иустина Ларионовна
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Матрона Антоновна
Мать ребёнка: Иустина Ларионовна
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Ксения Антоновна
Мать ребёнка: Иустина Ларионовна
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Елена Антоновна
Мать ребёнка: Иустина Ларионовна
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Ефимия Антоновна
Мать ребёнка: Иустина Ларионовна
Поручитель
12.02.1875 ст.
Афанасьевская церковь 12.02.1875 Чермы крестьянин Диомид Григорьевич Заклинье, Добручинская волость крестьянская дочь Устина Елисеевна по жениху Чермы крестьянин Антон Ефимович по жениху Чермы крест... Показать все
Поручитель
24.01.1882 ст.
Афанасьевская церковь 24.01.1882 Чермы крестьянин Василий Диомидович Орла, Добручинской волости крестьянская дочь Агафья Савельевна по жениху Чермы крестьянин Василий Фомич по жениху Чермы крестья... Показать все
Поручитель
25.01.1887 ст.
Афанасьевская церковь 25.01.1887 Чермы крестьянский сын Федор Антонович Липяги крестьянская дочь Екатерина Алексеевна по жениху Липяги крестьянин Иван Егорович по жениху Чермы крестьянин Антон Е... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иустина Ларионовна
Смерть
19.11.1893 ст.
Афанасьевская церковь 19.11.1893 Чермы крестьянин Антоний Ефимович 72 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96B-39PH?i=799&cat=754352