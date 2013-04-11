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Ведерников Евгений
Ведерников Евгений
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.11.1945
Дата смерти
11.04.2013
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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Биография
Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бердянск
Смерть
11.04.2013
Бердянск
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