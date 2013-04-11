Ведерников Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерников Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1945

Дата смерти

11.04.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.04.2013