Кураков алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кураков алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кураков николай алексеевич

Мать ребёнка: Куракова анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кураков петр алексеевич

Мать ребёнка: Куракова анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кураков иван алексеевич

Мать ребёнка: Куракова анна

Смерть
Неизвестно
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