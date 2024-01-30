Сладкова (Константинова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1978
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сладков Михаил
Рождение ребёнка
08.11.?
Сын: Савостиков Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Савостиков Алексей
Рождение ребёнка
25.08.?
Дочь: Савостикова Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Савостиков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савостиков Алексей