Сладкова (Константинова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСладкова (Константинова) Ольга Ивановна

Сладкова (Константинова) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1978

Отец: Константинов Иван

Мать: Пастушенко (Бороган) Галина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сладков Михаил

Рождение ребёнка
08.11.?

Сын: Савостиков Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Савостиков Алексей

Рождение ребёнка
25.08.?

Дочь: Савостикова Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Савостиков Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савостиков Алексей

Мы используем куки для улучшения работы сайта.