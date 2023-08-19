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Карп Михайлович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Около 1771 г.р.

Жена

Около 1807 г.р.

Дети

Около 1830 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Михаил Ларионович

Мать: Пелагея Григорьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Павел Карпович

Мать ребёнка: Марина Федоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Федоровна

Смерть
Неизвестно