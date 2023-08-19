Карп Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Михаил Ларионович
Мать: Пелагея Григорьевна
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Павел Карпович
Мать ребёнка: Марина Федоровна
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Федоровна
Смерть
Неизвестно