Порубов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1909
Дата смерти01.03.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1909
Отец: Порубов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1940
Дочь: Черняева Галина Михайловна
Мать ребёнка: Порубова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Порубова Евдокия Васильевна
Смерть
01.03.1943