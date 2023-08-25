Порубов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порубов Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1909

Дата смерти

01.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1909

Отец: Порубов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1940

Дочь: Черняева Галина Михайловна

Мать ребёнка: Порубова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Порубова Евдокия Васильевна

Смерть
01.03.1943
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