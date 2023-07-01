Гаев Григор Николаевич
Место рожденияМамисон, село Калак, Алагирский район, Республика Северная Осетия — Алания
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Мамисон, село Калак, Алагирский район, Республика Северная Осетия — Алания
Рождение ребёнка
02.05.1922
Мать ребёнка: не указана
Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаев Казбулат (Константин) Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаева Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаева Феня Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаева Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаев Тимуркан Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
Неизвестно
сержант
Смерть
Неизвестно