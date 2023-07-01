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Гаев Григор Николаевич

Место рождения

Мамисон, село Калак, Алагирский район, Республика Северная Осетия — Алания

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Гаев Николай Казбулатович (Казпулатович)

Мать: Гаева Евгения (Гыци)

Мамисон, село Калак, Алагирский район, Республика Северная Осетия — Алания
Рождение ребёнка
02.05.1922

Сын: Гаев Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаев Казбулат (Константин) Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаева Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаева Феня Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаева Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаев Тимуркан Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
Неизвестно
сержант
Смерть
Неизвестно